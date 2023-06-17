烏高層稱反攻未開始 克宮質疑

【本報綜合報道】烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克周四稱反攻未開始，目前進攻行動旨在找出俄羅斯軍隊的弱點。美國傳媒指日本就向美方提供炮彈一事談判，用於增加烏方反攻的彈藥儲備，這對長期禁止致命武器出口的日本而言是一個轉變。

波多利亞克介紹烏克蘭目前行動目標，首先是盡可能消滅俄羅斯士兵，增加俄軍心理壓力；其次是盡可能摧毀俄軍裝備使其無法使用，烏軍同時試探俄軍最薄弱地區。另一目標是讓烏軍同時向數個方向推進，在敵人中創造恐慌情緒。克里姆林宮發言人佩斯科夫質疑波多利亞克不是國防部長，可能不充分了解反攻是否已經開始。

日擬向美提供155毫米炮彈 烏克蘭總參謀部發言人什圖普恩稱，在頓涅茨克州巴赫木特北部和西北部繼續推進；總參謀部作戰總局副局長赫羅莫夫指，在扎波羅熱州西部小托克馬奇卡附近推進3公里，在頓涅茨克州西部大諾沃西爾卡村附近推進7公里。俄羅斯軍事博客稱，烏軍反攻扎波羅熱州西部奧里希夫西南和南部未奏效，並因天氣改善加快反攻節奏。

另一方面，《華爾街日報》周四引述知情人士稱，日本考慮根據2016年協議向美國提供155毫米炮彈，該協議允許兩國在長期的安全聯盟下共享彈藥。在美國支援烏克蘭之際，日方炮彈有助補充美國的供應，未知日方可能提供多少炮彈或何時提供，美國國防部官員指烏軍每月發射逾9萬枚155毫米炮彈。日本防衞省強調，向美國或烏克蘭提供炮彈未有任何最終決定，正與美國展開各種討論，但拒絕透露詳情。