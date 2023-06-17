助提速加盟 北約倡免烏民主改革 拜登開綠燈

俄烏戰爭進入新階段之際，北約下月舉行峰會處理烏克蘭加入問題。美國傳媒周四引述美方官員報道，美國總統拜登歡迎消除烏方在戰爭結束後加入北約的障礙，使之毋須按照慣例展開軍事及民主改革，但無具體說明加入時間。

北約秘書長斯托爾滕貝格周二到訪白宮與拜登會見，為下月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的峰會做準備，期間提出取消讓烏克蘭履行「成員國資格行動計劃」的建議。拜登回應指若盟友支持有關建議，他會持開放態度。「成員國資格行動計劃」要求候選成員國在北約建議及協助下推動軍事和民主改革，然後才能決定是否加入。

以2020年成為北約一員的北馬其頓為例，該國1999年已經啟動「成員國資格行動計劃」。雖然烏克蘭仍然需要作出部分民主改革，但北約成員國可以在其後任何時候一致歡迎烏方加入。

報道預料北約在維爾紐斯的峰會上，正式宣布烏克蘭豁免執行「成員國資格行動計劃」；美國高級官員稱已經與盟友展開磋商，希望達成共識。

芬蘭已獲豁免 瑞典或跟隨 最近加入北約的芬蘭毋須通過「成員國資格行動計劃」，瑞典亦可以豁免，但土耳其及匈牙利尚未批准瑞典加入。有烏克蘭政府顧問表示，部分北約東翼成員國支持烏克蘭迅速加入，因為不同的潛在成員國標準不同，並認為「成員國資格行動計劃」有害；又指烏軍已經迅速現代化並達到北約標準，一些民主改革因戰爭而擱置。

歐洲外交官認為，把烏克蘭納入北約保護傘是唯一合邏輯的解決方案，歐盟及美國必須提供明確的北約安全保障，對未來歐洲安全十分重要。

部分成員國 憂慮觸怒俄方 惟部分北約成員國憂慮，太快接納烏克蘭會進一步加劇與俄羅斯的緊張關係，北約實施集體防禦，烏克蘭現時加入將意味北約與俄羅斯處於戰爭狀態，而且烏克蘭存在貪污及反民主問題。

「成員國資格行動計劃」要求有意加入北約的國家，每年就五大措施作出的進展提交報告，包括樂意透過和平手段解決國際、種族、外部領土的爭議，對法治、人權、民主控制武裝部隊作出承諾；能夠對北約的防禦及任務作貢獻；對武裝部隊投入足夠的資源；確保敏感訊息安全的保護措施；與北約合作實現本地立法一致性。

下任秘書長人選 各國分歧 除了烏克蘭應否「走捷徑」加入外，北約未來領導層安排一事也令各成員國意見分歧。東歐成員國包括波蘭及波羅的海三國認為，下任秘書長應該來自直接面對俄羅斯威懾的「前線」東翼國家；也有意見主張應該任命首位女性擔任秘書長。報道指，拜登政府相信延長斯托爾滕貝格的任期，可以在歐洲當前動盪時刻提供連貫性。本報綜合報道

拜登（右）與斯托爾滕貝格（左）在白宮討論烏克蘭加入北約一事。 加入北約程序 成功加入北約並不容易，需要滿足多個條件。 北約成員國資格機制