故宮新規 未經允許不得直播

【本報綜合報道】北京故宮博物院周四發布參觀須知，列明未經允許禁止各類表演、商業性的拍攝；帳篷、營地車等露營裝備，野餐車、手拖車等運輸裝載功能的帶輪工具禁止入內。新規定維護良好的參觀秩序，確保故宮古建、文物、觀眾安全。

《故宮博物院參觀須知》本月30日起實施，它明確提出，禁止追逐嬉戲、大聲喧嘩、演奏樂器、音響外放、長時間佔用公共設施及公共空間；禁止在展廳內開展自媒體直播、錄播活動；禁止在展廳內飲食、架設畫架；禁止在展廳內使用閃光燈、自拍杆及支架類攝影器材拍攝；未經故宮博物院允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性的拍攝等非參觀遊覽活動。

情節嚴重或留紀錄禁參觀 須知指出，如有以上或其他影響古建築、文物、觀眾安全及參觀秩序的行為，故宮博物院有權勸阻和制止。對情節嚴重者，故宮博物院將記錄並通報文化和旅遊主管部門，一經形成「旅遊不文明行為紀錄」，將在相應期限內禁止入院參觀。對涉及違法行為的人士，將交由公安機關處理。根據須知，故宮博物院不售即日票，所有觀眾須實名預約參觀，年票觀眾須至少提前一天登記參觀。