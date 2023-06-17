不友好解聘畢業生 企業或納黑名單

【本報綜合報道】內地不少應屆大學畢業生透露，去年秋季校園招聘被港股上市公司中創新航通知錄用，但臨近畢業時又被通知解除協議，導致他們錯過了校招季，找新工作困難重重。多間高校指中創新航今年停止春招，對於不友好的企業，未來或將被省一級的就業系統納入校招黑名單；江蘇省常州人社局稱該局已經介入調查。

累學生錯過校招季 內地傳媒報道，楊同學去年12月通過校招網申拿到中創新航的錄用通知，今年1月還收到公司寄來的禮物，但上月23日突然接到公司的電話，對方解釋是因為業務變更，所以要解約，每人賠償3,000元人民幣（約3,282港元）違約金。他隨後便收到公司發來的郵件，對方要求填寫銀行帳號，方便後續賠償。

對於集中解約應屆生背後的具體原因，中創新航人事部門人員表示，只聽說是總部進行崗位變動，所以出現解約的情況。公司部分一線員工也被裁員，一些一線工程師亦被降薪。根據早前報道，遭該公司解約的應屆畢業生或有2,000多人。