妻不堪家暴提離婚 夫跨省入屋殺兩人

東莞恐怖血案 弟婦無辜受害 廣東東莞市上月29日發生一宗兇殺案，兩名手無寸鐵的女子伏屍出租屋內，案件內幕近日曝光。其中一名死者因不堪丈夫長期家暴，離開湖南衡陽老家，投奔在東莞打工的弟弟。詎料丈夫竟跨省行兇，持刀殺害妻子及對方的弟婦。疑兇最終被捕，東莞警方目前正依法偵辦該宗涉嫌故意殺人案。

事發在萬江街道曲海社區，兩名死者是41歲女子劉寶美及27歲女子鄭麗敏。劉寶美與43歲丈夫唐湘洪一起20多年，3年前才領證結婚。兩夫婦育有兩名兒子，分別19歲和17歲。鄭麗敏丈夫、劉寶美的弟弟劉陽憶述，姐姐經常受姐夫打罵，並經常檢查手機，不允許有共同好友以外的社交。姐夫更以姐姐娘家家人及孩子要挾，要求不能對外透露被家暴的情況。唐湘洪於上月24日再次毆打劉寶美，後者決心離婚並在報警後收拾行李離家，同日下午抵達東莞投靠弟弟。

手機定位闖小舅住所 唐湘洪其後透過手機定位，發現妻子身處東莞的小舅子住所，上月29日下午1時許趁機入屋殺人。劉陽當天早上8時出門上班，他的兒子與岳父在房內午睡。劉陽的母親案發時外出晾曬衣服，回家時發現女兒和媳婦倒臥在血泊中。唐湘洪拿着一把長約10厘米、寬約5厘米的刀在手中擦拭，並對劉母稱「這就是你女兒的下場」。驗屍報告顯示，兩名死者因刺破胸腔、肺、心臟等，導致大出血休克死亡。

劉陽岳父表示事發前他沒有聽到異動，聽到女兒求救聲後打開房門發現慘狀。他趕忙救女兒，但抱下樓後她已沒有呼吸。劉陽稱，他們一家經濟困難，父母年事已高，母親還身患白血病，每月需花費不小的醫藥費。血案發生後，他沒時間上班，如今連姐姐及妻子的安葬費都是問題。曲海社區在案發當日為劉陽及家屬提供住處，並安排社區工作人員支援。本報綜合報道