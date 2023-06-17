美企：親華黑客攻多國政府機關

【本報綜合報道】美國網絡保安公司Mandiant周四表示，一批與中國有關的黑客鎖定中方感到興趣的政府機關，發動大規模網絡間諜活動，是2021年初美國微軟公司Microsoft Exchange數據外洩事件以來，已知由中國相關威脅發動者進行的最廣泛網絡間諜活動。

Mandiant首席技術官卡瑪卡爾（Charles Carmakal）表示，黑客攻擊數百個組織的電腦，竊取重要員工電子郵件，他們都處理中國政府關注的事項。黑客在電郵埋藏惡意程式碼，利用電郵防護軟件的漏洞攻擊。黑客活動相信去年10月開始，直至上月才被發現。

包括亞太地區及台組織 報告稱「高度確信」上述大範圍間諜活動是由組織「UNC4841」發動，旨在「支持中華人民共和國」；又稱黑客鎖定來自至少16個國家的全球公私部門組織發動攻擊，目標集中於對中國政府具有高度政策重要性的議題，特別是在亞太地區和台灣；Mandiant指設在香港和台灣的外交機關、外貿辦公室和學術研究機構為攻擊目標。

中國外交部昨日批評，該個美國網絡保安公司不止一次製造有關中國黑客攻擊的虛假訊息，相關內容牽強附會，毫無專業性可言。