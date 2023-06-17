居港內地女赴台 怒撕「入國登記表」

【本報綜合報道】一名從內地移居香港多年、擁有香港特區護照的劉姓女子近日乘坐飛機前往台灣高雄，因不滿台灣「入國登記表」中「入國」二字，在機上撕掉表格，痛罵「你（台灣）算哪門子的『國』？」台灣陸委會發言人詹志宏周四強調，這種手法非常不可取，「將來如果她不喜歡來，那我們也不會歡迎她來」。

劉姓女子「Macy」把自己乘坐飛機的片段上傳網絡，直呼不滿台灣「入國登記表」，當場撕掉紙張並稱「氣死我了，不填」。事件引發台港兩地網民熱議，台灣網民起底女事主的身份，聲稱她叫劉熹，來自湖北武漢，擁有武漢大學法學士學位，18年前移居香港後創立教育機構並擔任校長，主要教導小學高年級中文、中學中文。

事主將無法直接網簽入台 詹志宏在記者會被問及此事，他指劉女士可能因在香港開補習班，要用這樣一個手段創造聲量，但既然到了台灣就應該遵守台灣規定，「這個是逃不掉的」。有台灣知情官員透露，主管機關註記劉女身份，對方未來要再來台灣，無法直接辦理「網簽」、即港澳居民申請臨時停留許可，需要以專案方式辦理簽證，台方有權駁回。

劉姓女子