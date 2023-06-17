習近平晤蓋茨 指中美關係基礎在民間

【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨日在北京釣魚台國賓館接見美國微軟公司始創人蓋茨，習近平指出他始終認為中美關係基礎是在民間，寄希望於美國人民。

習近平表示，很高興見到蓋茨，指對方是參與中國發展事業中做了很多事的人，是中國的老朋友；又稱蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友，世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。他指自己常講中美關係的基礎在民間，希望兩國人民友好下去。

蓋茨表示，過去與習近平有過非常好的交流，今天有很多重要的話題要探討，蓋茨基金會致力於與中國進一步加強創新、全球減貧、公共衞生、藥物研發、農村農業等領域合作，把成功經驗和技術向發展中國家推廣。

台海危險 基辛格：美中應退讓 美國國務卿布林肯即將訪問中國，前美國國務卿基辛格周四警告，如果中國和美國維持當下緊張局勢，兩岸之間很可能爆發軍事衝突，敦促中美對話緩和局勢。

基辛格形容中美處於懸崖頂上，華盛頓和北京都應該從對峙中各退一步，但中美均認為對方是最大威脅，目前不能夠斷定緊張關係的結局，但肯定兩個超級大國戰爭不會有贏家。

布林肯當地時間昨日黃昏將從美國啟程前往中國，中國外交部發言人汪文斌同日被問及中方對布林肯訪華有何期待時，他指雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。