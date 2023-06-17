歐盟籲禁用華為中興設備 中方反對

指威脅安全 27成員國5G網絡應排除 歐盟委員會周四點名指出，中國兩大電訊設備製造商華為和中興，對歐盟的安全構成威脅，宣布將不再使用依賴兩間公司設備的服務。中方昨日回應指，歐盟委員會口口聲聲說，華為、中興等中國通訊企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定，中方對此堅決反對。

歐盟委員會發聲明稱，歐盟認為華為和中興構成的風險，實際上比其他5G供應商要高得多，稱會採取相關的安全措施，以免採購依賴上述供應商設備的連接服務。歐盟3年前引進嚴格的5G規範，但並沒有公開禁止任何供應商，包括華為。華為未回應歐盟委員會的指控，不過它和中興多次否認旗下設備可能用於間諜活動。

歐盟內部市場專員布雷登（Thierry Breton）則呼籲27個成員國和電訊運營商，將兩間公司的設備排除在其流動通訊網絡之外。他表示，歐盟不能依賴可能成為武器攻擊歐盟利益的設備，因這漏洞太危險，對歐盟的共同安全構成太嚴重的風險。他又指，現時只有10個歐盟成員國利用了相關的規例來限制或排除高風險供應商，速度太慢，呼籲更多成員國禁止華為及中興進入歐盟的5G網絡。

中方批評有罪推定 中國外交部發言人汪文斌表示，事實是華為、中興等中國通訊企業在歐洲運營多年，不僅從未危害歐洲國家安全，而且有力促進了歐洲電訊領域發展，創造了可觀的經濟社會效益。歐盟委員會在沒有法律依據和事實證據的情況下，公開指定單個實體為高風險供應商，這有違法治精神，也是對歐方一貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。我們強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化及泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。本報綜合報道

布雷登 華為未回應歐盟指控。 中興否認設備或用於間諜活動。