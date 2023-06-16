兩岸國際

初生女腳板印變紋身
初為人父是一件令人喜悅的事情，山東省煙台市一名父親為了紀念女兒出生，近日直接將孩子的腳板紋在手臂上，並標上其出生時間和體重，非常有意義。有其他父親看到後直言感到後悔，「晚了！孩子已經26碼腳了」。
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