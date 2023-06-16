郭文貴在美涉騙78億 被禁保釋

郭文貴

【本報綜合報道】流亡美國、身陷國際刑警組織紅色通緝令的內地商人郭文貴，在美國被控欺詐逾10億美元（約78億港元）。紐約曼哈頓上訴法院周三維持下級法院裁決，不准郭文貴保釋。

美國聯邦第二巡迴上訴法院表示，沒有清晰和確切的判決顯示，初審法官在駁回郭文貴以2,500萬美元（約1.95億港元）保釋上出錯，所以駁回其保釋上訴申請。郭文貴的律師暫未回應法院的最新決定。郭文貴涉嫌策劃詐騙陰謀，藉此騙取大量網上追隨者合共超過10億美元，今年3月在紐約被捕。檢方控告他11項罪名，包括合謀電訊欺詐、證券欺詐、洗錢等。

傳捲貪華企高層允引渡美 另一方面，內地富力地產始創人張力遭美國當局指控，通過送回扣拿下數份在加州的商務合約，去年在英國倫敦落網。英國傳媒周三報道，張力同意被引渡到美國面臨賄賂指控；此案將送交英國內政大臣，決定是否批准引渡。富力集團曾經發表聲明，指張力因在中國宴請美國三藩市前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，但強調指控錯誤，已經採取法律行動。