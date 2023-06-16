偷渡船希臘附近沉沒 79死數百人失蹤

一艘載有數百名非法移民漁船前天在希臘南部對出海域翻沉，至少79人死亡，逾百人獲救，數百人下落不明，是本年最嚴重同類慘劇之一。除了全國哀悼3天，總理米佐塔基斯及前總理齊普拉斯等人亦因應沉船慘劇，暫停就本月25日國會選舉展開拉票活動。

希臘海岸防衞隊前天表示，涉事漁船於當地凌晨2時04分左右，在南部伯羅奔尼撒半島對出約87公里國際水域沉沒，事發地點接近地中海最深水海域。歐盟旗下歐洲國際邊界管理署則稱，他們周二已發現涉事漁船蹤影，當時已通知希臘及意大利相關部門，得悉船上眾人均無穿救生衣，更一度拒絕食物及其他援助。

人蛇來自埃及中東多國 事發後，希臘海岸防衞隊、海軍及商船等立即展開搜救行動，合共救起至少104名來自埃及、敍利亞、巴基斯坦及阿富汗等地非法移民，同時發現多具遺體。由於多名生還者透露，漁船出事前載有多達750人，包括100名兒童，恐怕死亡數字會進一步上升。

對於漁船到底載有多少非法移民，國際移民組織（IOM）稱初步報告顯示船上有多達400人。希臘南部港口卡拉馬塔副市長扎菲羅普洛斯則稱收到資訊，船上載有逾500人。

出事漁船約25至30米長，相信是由利比亞東部出發，目的地是意大利。希臘海岸防衞隊表示，由於漁船出事前甲板企滿人，代表船艙內部可能已擠滿人，而人販子往往會把非法移民鎖在船艙，藉此保持船隻平衡，暫未知真正出事原因。當地移民部門官員受訪時批評，歐盟需拿出一個有效處理非法移民政策，接收真正需要庇護人士，而非幫助能夠支付偷渡費用非法移民，等同由人販子決定誰人能夠來到歐洲。

尼日利亞翻婚禮船106死 另外，一艘載有約250名婚禮賓客船隻周一清晨在尼日利亞中北部河道翻沉，死亡人數前天攀升至最少106人。搜救人員至今已救起144人，尚未確定失蹤人數。本報綜合報道