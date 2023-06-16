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東京美軍基地接炸彈恐嚇
美國傳媒周四報道，美軍駐日本東京橫田基地當天早上收到炸彈恐嚇，指示基地內的人員從多幢建築物撤離。基地下午1時許、即事發約兩小時後有不明飛機降落，之後基地宣布已經沒有危險，可以恢復活動，所有一度封閉的道路也重開。報道未有提及炸彈恐嚇從何而來，亦未知飛機降落與避難指示是否有關。（綜合報道）
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