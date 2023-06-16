日自衞隊槍擊案疑犯 認欲殺教官

【本報綜合報道】日本一名18歲自衞隊候補生周三在陸上自衞隊岐阜市日野基本射擊場接受實彈射擊訓練時，突然向在場人員開槍，造成兩死一傷。疑犯接受調查時承認目標是死者之一的52歲教官，自己曾經遭該教官訓斥。警方原以殺人未遂罪嫌逮捕疑犯，但昨日早上改以殺人罪嫌，把他移送檢方偵辦。

等候訓練已裝好彈匣 當地傳媒引述相關人士消息指，疑犯當時開4槍，首槍射向一名25歲自衞隊員，第2槍及第3槍射向52歲教官，最後一槍射向另一名25歲隊員，頭兩名中槍者傷重不治。疑犯雖然承認開槍，但否認打算殺死25歲隊員，只因對方攔在他與長官之間而開槍。有防衞省官員指出，在射擊場訓練時，一般在受訓人員站上射擊位置才裝彈匣，但今次顯然是疑犯等候訓練期間已經裝好彈匣。

陸上自衞隊表示，今次射擊訓練有約70名候補生參加，另有包括教官的約50名自衞隊員出席指導，所有參加者都戴上鐵製頭盔，但沒有身穿防彈背心。陸上自衞隊指，射擊訓練時有多名隊員負責場內安全管理工作，疑犯如何裝上彈匣等將成調查重點。防衞大臣濱田靖一、陸上幕僚長森下泰臣等官員分別就事件道歉。