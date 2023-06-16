瑞典希望入北約 土耳其促遏示威

埃爾多安列批准條件

埃爾多安周二完成訪問阿塞拜疆，回國途中在飛機上向記者說，當「恐怖分子」仍然在瑞典示威，土耳其不能夠積極處理瑞典加入北約的申請，並指土耳其代表在周三的會議重申這一點。上個月在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的反土耳其和反北約示威，有庫爾德工人黨的旗幟投射到瑞典的國會大樓，該組織在北約和土耳其都受到取締，事件令土耳其和瑞典的關係再度緊張。埃爾多安本月較早時與北約秘書長斯托爾滕貝格會談，向對方稱瑞典要阻止此類示威，才能夠使土耳其批准其加入北約。