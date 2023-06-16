瑞典希望入北約 土耳其促遏示威
【本報綜合報道】土耳其、瑞典、芬蘭和北約的代表周三在土耳其首都安卡拉再次開會，討論瑞典加入北約的申請。土耳其總統埃爾多安在會前揚言，除非瑞典阻止反土耳其示威舉行，否則不要寄望土耳其會在7月北約峰會前同意瑞典加入北約。
埃爾多安列批准條件
埃爾多安周二完成訪問阿塞拜疆，回國途中在飛機上向記者說，當「恐怖分子」仍然在瑞典示威，土耳其不能夠積極處理瑞典加入北約的申請，並指土耳其代表在周三的會議重申這一點。上個月在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的反土耳其和反北約示威，有庫爾德工人黨的旗幟投射到瑞典的國會大樓，該組織在北約和土耳其都受到取締，事件令土耳其和瑞典的關係再度緊張。埃爾多安本月較早時與北約秘書長斯托爾滕貝格會談，向對方稱瑞典要阻止此類示威，才能夠使土耳其批准其加入北約。
土耳其總統辦公室周三表示，今次會議討論瑞典根據去年達成的三邊協議作出的進展，各方同意繼續為瑞典加入北約制訂未來的具體步驟。瑞典首席談判代表稱，與土耳其官員的會談進展良好，令土耳其不再反對瑞典加入北約的討論將繼續進行。
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