圖向IS洩機密 美兵面臨判囚40年

【本報綜合報道】美國陸軍一名士兵試圖經網上接觸回教極端組織伊斯蘭國（IS）成員，向對方披露美國陸軍行動指引和提供戰術建議，遭放蛇的聯邦調查局（FBI）人員揭發。他周三承認企圖向恐怖分子提供物質支持，以及試圖謀殺美國軍人的兩項控罪，面臨最高合共40年監禁；案件今年11月2日宣判。

涉助伏擊同袍 前年被捕 被告是現年22歲男子布里奇斯（Cole Bridges），來自俄亥俄州薩米特縣斯托。他周三在曼哈頓聯邦法院庭審承認試圖向IS提供戰術建議、潛在部隊演習手繪圖、《陸軍野戰手冊》有關部隊行動和作戰戰術的數頁，以及一條宣傳影片；又承認明知IS是恐怖組織，仍然試圖協助對方伏擊和殺害在中東地區執行公務的美國士兵，知道自己行為錯誤。

布里奇斯2019年9月入伍擔任騎兵偵察兵，駐紮喬治亞州斯圖爾特堡第三步兵師。他同年開始研究和購買「聖戰分子」的網上宣傳品，又在社交媒體表達對美國軍隊的不滿及支持IS，2020年10月開始與一名冒充IS支持者的FBI人員溝通，最終事敗，2021年1月被捕後一直被關押。檢察官威廉姆斯（Damian Williams）形容，布里奇斯的行徑背叛戰友和國家。