美F22部署中東 震懾俄軍機

敍利亞空域 兩國險爆空中格鬥 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部周三表示，為了回應俄羅斯軍機日趨不安全及不專業的行為，美方決定在區內部署第5代軍機F22隱形戰機；司令庫里拉指摘俄方不斷違反兩國商定的敍利亞空域消除衝突措施，增加局勢升級或誤判風險。美國軍方早前指美俄戰機多次短兵相接，形容幾乎爆發空中格鬥。

美國中央司令部在聲明表示，該批隱形戰機來自維珍尼亞州蘭利空軍基地第94戰機中隊，今次部署行動展示美方在接到通知後，立即重新部署部隊及投射壓倒性力量的能力；又形容這款戰機的隱形性能、空氣動力表現、任務系統，使之在同一代戰機中屬於全球最佳。第94戰機中隊將與該司令部轄區的地面及空中聯軍部隊整合。

指摘俄軍不專業 多次對峙 根據美國國防部發布的照片，隱形戰機最早周一抵達中央司令部一個未公開的地點；中央司令部在社交網發布照片，可見4架戰機編隊飛行，由隱形戰機及F16戰機各兩架組成。有網民利用公開來源情報技術，指隱形戰機在約旦起飛，先在約旦與敍利亞邊境上空展開上述的編隊飛行，之後在約旦與伊拉克邊境上空進行空中加油。

美國空軍中央司令部司令格林克維奇表示，俄羅斯不再像專業空軍，俄軍飛機飛越美國駐敍利亞基地時攜帶空對地武器，更配備傳感器收集情報。他強調首要是保護美國部隊，緊隨其後是避免局勢升級。美俄商定的消除衝突措施包括同意在軍機飛越對方基地前通知，軍機與地面部隊保持距離，武裝軍機不得飛越彼此地面部隊。

美國指俄羅斯今年3月1日以來85次違反協議，其中26次是武裝軍機飛越；俄羅斯斥美國違反在敍利亞領空保持距離的協議。格林克維奇說俄羅斯近期未理會美方投訴，態度不像以前那樣對等，所以消除衝突措施起不了作用，下一步最好確保自衞。

疑誤殺敍農民 美軍方調查 另一方面，美國中央司令部上月3日宣稱當天在敍利亞西北部，針對恐怖組織阿蓋德一名高級領袖發動無人機打擊；惟其後有人自稱是死者家屬，表示實際被美方擊殺的是56歲農民梅斯托（Loutfi Mesto），他外出放羊時遇害。美國傳媒周三報道，事發兩周後，中央司令部啟動平民傷亡可信度評估，建議對事件啟動正式調查。本報綜合報道