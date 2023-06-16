加拿大凍結與亞投行關係

畢加博周三在社交網宣布已經辭去亞投行全球通訊主管職務，揚言「身為愛國的加拿大人，這是我唯一的路向」。他聲稱亞投行受共產黨員主宰，存在「有毒」文化；又形容中共黨員在亞投行有如秘密警察般運作，擔心自己的安全，抵達日本才公布辭職。加拿大2018年加入亞投行，副總理兼財長方慧蘭表示，加拿大即時停止在亞投行由政府主導的活動，並指示財政部立即調查畢加博提及的指控，以及加方參與亞投行的情況，「不排除任何結果」，外界認為她暗示加拿大可能退出亞投行。

總部設在北京的亞投行發表聲明，指畢加博最近對該行的公開言論及描述毫無根據，又稱在畢加博任職期間一直給予支持，亞投行擁有一支代表65個不同國籍的多元化國際團隊，對其多邊任務感到自豪。中國駐加拿大使館發言人周三指摘，有關個人對亞投行的言論純屬譁眾取寵炒作，是徹頭徹尾的謊言；對於加方領袖言論，發言人強調世界面臨的真正風險是搞陣營對抗、肆意干涉別國內政、經貿問題政治化；有國家動輒對他國指手畫腳，甚至揮舞制裁大棒，這才是不折不扣的威權行徑。中國外交部發言人汪文斌昨日回應時表示，中方作為亞投行最大股東，堅持多邊主義，支持辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。