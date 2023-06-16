德國國安戰略 列華 系統性對手

紹爾茨

【本報綜合報道】德國周三公布第二次世界大戰後首份國家安全戰略，把俄羅斯列為在可預見未來的最大安全威脅，並把中國稱為合作夥伴、競爭者、系統性對手，批評北京當局試圖重塑全球秩序，一再採取牴觸德國利益的行動，對全球安全構成愈來愈大的威脅。德方未來在經濟政策作決定時，將更多聚焦在安全方面。

該戰略把9項議題列為德國安全的核心挑戰，包括國家和聯盟防禦、民防和公民保護、國際危機處理和發展政策、防範外國影響和間諜活動、保護技術和關鍵基礎設施、網絡和太空安全、原材料和能源安全、應對氣候危機和大流行病、食品安全。

德國政府在戰略提到，近年中國競爭和對手的成分不斷增加，但仍然是合作夥伴，缺少中國下很多迫切性的全球挑戰沒法解決；但指摘中國漠視人權，利用經濟實力實現政治目標，愈來愈積極要求獲得區域優勢，令地區穩定和國際安全承受壓力。

德國總理紹爾茨表示，該戰略強調目標是捍衞國民安全，並為了確保歐洲安全而作出貢獻；又指中國融入世界貿易和全球經濟的進程不應該受影響，但同時必須解決安全問題。外長貝爾伯克說，與北京打交道時，不存在「非黑即白」的思維方式。

李強日內出訪德國 另外，中國外交部昨日宣布，中國國務院總理李強下周日至下周五對德國進行正式訪問並舉行第7輪中德政府磋商、對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。李強上任後首訪首站選在德國，中國外交部指充分體現中方高度重視中德關係。