吳釗燮晤捷克總統 批評大陸

【本報綜合報道】台灣加強對外接觸，台灣外長吳釗燮周三與捷克總統帕維爾同在布拉格出席當地智庫年度峰會並發表演說。台灣總統蔡英文昨日在台北接見美國智庫訪問團，強調台方近年不斷提升自衞能力，並持續與理念相近的夥伴深化合作。

帕維爾開幕致詞後，吳釗燮針對威權主義擴張的威脅發表演講，台灣傳媒指二人罕有同框是外交突破。吳釗燮稱中國大陸威權主義的灰色地帶威脅及經濟脅迫與日劇增，陸方不斷透過認知作戰、假訊息、網絡攻擊等複合式手段攻擊台灣，解放軍艦機不時越過海峽中線；又稱北京擴張主義擴及東海、南海，維繫區域和平更困難。

蔡英文接見美智庫訪問團 蔡英文接見保衞民主基金會訪問團，會晤率團的美國白宮前副國家安全顧問博明。她指台灣海峽和平穩定是維持國際秩序的重要關鍵，尤其面臨威權主義持續擴張，威脅全球民主。博明表示，烏克蘭給台灣的重要啟示是阻嚇遠比戰爭有用，保持有效阻嚇的公式是能力乘以決心，能力包括可負擔且用於不對稱作戰的武器、訓練。

洪都拉斯終止與台灣貿協 另一方面，台灣外交部昨日證實，台方在上周五接獲早前改與北京建交的洪都拉斯以電郵通知，終止台洪兩國自由貿易協定（FTA），依條約180天後生效，預計今年年底生效。