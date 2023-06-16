福建號被指現裂痕 美智庫指甲板有液體

【本報綜合報道】早前網上流傳圖片顯示，中國第3艘航空母艦福建號的飛行甲板出現長長的深色痕迹，疑似出現一道至兩道裂痕，引發軍迷關注。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家周二發文駁斥相關傳聞，表示那些深色痕迹只是液體。

分析指外界太急切分析 福建號去年6月17日在江南造船廠下水，它是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配備電磁彈射及阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，目前按照計劃展開繫泊及航行試驗。CSIS指相關消息為「氾濫的假消息」，根據上月15日拍攝的商業衞星圖像分析，福建號沒有顯見的裂痕，或其他任何可能對解放軍構成問題的迹象，也沒有證據顯示艦上人員在參與任何修理工作填補裂痕。

分析指，太過急切的分析家誤認為福建號上的液體是裂縫，透過去年9月8日及今年4月23日的衞星圖像可以發現，液體似乎由左舷流出，然後流向右舷。鑑於福建號停泊在碼頭，右舷側靠岸，有時會因潮汐擺動而略微傾斜，因此上述說法說得通。過去的圖像也顯示，深色痕迹在不同時間出現在不同地方，進一步證明不是裂縫。