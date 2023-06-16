列根號入南海 美4轟炸機抵關島

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯下周日至下周一訪問中國之際，美方近日被指加強針對性的軍事部署，繼海軍航空母艦列根號周三由菲律賓海駛入南海後，空軍4架B52H戰略轟炸機及200多名人員，亦抵達西太平洋戰略要地關島執行部署任務。

美國太平洋空軍周三表示，該批戰略轟炸機及人員來自北達科他州邁諾特空軍基地第23轟炸中隊，在關島安德森空軍基地執行轟炸機特遣隊任務；今次部署行動透過在一個聯合及聯盟的環境整合戰略轟炸機能力，支援印太司令部的任務，並確認美方隨時準備就緒、全球性的打擊能力。B52H戰略轟炸機可以投射核武及常規武器。

與此同時，美國國防部發布的照片顯示，航空母艦列根號周三從菲律賓海進入南海活動，姊妹艦尼米茲號仍然在菲律賓海部署。日本海上自衞隊昨日公布，參與印太部署行動的航空母艦出雲號與驅逐艦五月雨號，上周六至周三與列根號航空母艦打擊群、加拿大護衞艦蒙特利爾號、法國護衞艦洛林號在沖繩以南至南海一帶演習。

撞山損毀核潛艇 最快2026年「復出」 另外，美國海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號前年10月2日在南海潛航撞山重創，11名船員受傷，艦身前部位置及方向舵受損，事後返抵華盛頓州基地準備大修。美國傳媒周三指，由於船廠積壓大量維修工作，該艦最快2026年重新服役；在美國海軍現役49艘攻擊核潛艇中，康涅狄格號與另外17艘不是正在維修，就是等候入廠維修。