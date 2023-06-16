布林肯訪華在即 美吹冷風 預告突破欠奉

布林肯

美國國務卿布林肯下周日至下周一訪問中國，是2018年以來首位訪華的美方首席外交官；白宮表示他此行強烈主張兩國建立危機溝通機制的必要性，國務院卻淡化可以取得突破的預期。布林肯赴京前夕，五角大樓發布本月初美軍與日本、澳洲、加拿大在東海舉行的聯合演習照片，可見解放軍艦艇近距離監視。

料向中方倡建危機溝通機制 布林肯原定今年初出訪中國，但受2月中國高空氣球入侵美國領空一事影響而推遲；美方強調他會推動建立開放的溝通渠道，確保美中競爭不會升級為衝突。

白宮印太事務協調官坎貝爾周三表示，預期布林肯向中方提出有必要建立危機溝通機制，形容這是成熟且強大的軍隊之間的互動方式，不採用這些溝通渠道的風險太高。中國外交部昨日未有提供布林肯訪華更多訊息，指雙方正就訪問有關安排保持溝通。

負責亞太事務的美國助理國務卿康達周三表示，布林肯訪華不是為了在美中相處的方式取得某種突破或轉變，而是帶着現實、自信的態度、真誠的期盼，盡可能以最負責任的方式管理兩國競爭。他預期布林肯重申維護台灣海峽和平與穩定符合美方長遠利益，並與中方討論烏克蘭局勢，此行至少可減低誤判風險，避免雙方衝突。

美日澳加東海演習 華近距監視 坎貝爾提到的危機溝通機制，很可能是針對美中兩軍近期至少三度在接近中國的海域及空域短兵相接之情況。最新一次是本月5日，美國國防部周二發布的照片顯示，美國神盾驅逐艦鍾雲號、日本驅逐艦不知火號、澳洲護衞艦澳新軍團號、加拿大護衞艦蒙特利爾號與補給艦阿斯特里克斯號在東海舉行代號「崇高灰狼」的演習。

部分照片可以見到解放軍艦艇，其中一張照片的主角是澳新軍團號，背景出現解放軍一艘驅逐艦、兩艘輕型護衞艦、一艘補給艦；有照片清楚拍到解放軍056A型輕型護衞艦濟寧號。美國海軍曾經表示，艦艇及飛機在國際水域日常與外國艦機互動。

對於美國國內部分輿論近年主張與中國「脫鈎」，中國常駐聯合國代表張軍周三在安理會會議表示，當前世界經濟復甦日趨艱難，但有國家為了維護自身優勢地位，大搞技術封鎖，濫施經濟制裁，鼓吹「脫鈎斷鏈」，構築「小院高牆」。他稱這是拖發展後腿、開歷史倒車的行為，既不道德也難以為繼，國際社會應該堅決抵制。

張軍又不點名批評一些國家社會撕裂、政治極化問題突出，不僅影響自身穩定和發展，也導致其外交政策保守化民粹化，產生顯著負面溢出效應。有關國家需深刻反思，認真解決自身國家治理存在的痼疾，而不是對外推卸責任，尋找替罪羊。本報綜合報道

加拿大護衞艦蒙特利爾號（前起）、日本驅逐艦不知火號、加拿大補給艦阿斯特里克斯號、美國驅逐艦鍾雲號、澳洲護衞艦澳新軍團號在東海編隊航行。 澳洲護衞艦澳新軍團號在東海演習，後方出現4艘解放軍艦艇（箭嘴示）。 美國在西太平洋最新軍事動向