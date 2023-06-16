女生狂練試卷 致腦炎胡言亂語

【本報綜合報道】湖北省武漢市一名高中二年級女學生為準備期末考試，在一個晚上連做6套試卷後開始失眠，並胡言亂語，送醫檢查後發現其因壓力太大，身體被自身免疫力「攻擊」後引發腦炎。經對症治療，她已經逐漸康復，周一重返學校。

內地傳媒報道，17歲女生秦秦（化名）因嘴裏一直碎碎念，被家人送至醫院的心理康復科就診。

長期高壓力 遭免疫力攻擊 她接受精神類藥物治療一周後，病情不但沒有減輕，還出現發燒、無法與人交流、面部及肢體抽搐等症狀，送至醫院搶救後確診患上抗NMDA受體腦炎。

為秦秦問診的重症醫學科副主任樂文卿表示，NMDA腦炎是自身免疫功能紊亂導致中樞神經系統被自身抗體攻擊所致，是十分罕見卻十分嚴重的疾病，一旦發病且沒有及時治療，可能產生無法承受的後果。目前自身免疫性腦病具體發病機制尚不明確，患者可出現神經行為異常，如幻覺、癲癇、意識障礙，秦秦長期處於高壓狀態，熬夜後可致精神疲憊、免疫力下降，身體更易受自身免疫力攻擊。