姦殺馬籍女生 台男獲撤死刑重審

【本報綜合報道】台灣台南市就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生，2020年10月被男子梁育誌擄走、性侵勒斃，棄屍在高雄阿蓮山區。案件經法院一審、二審均對梁男判處死刑，但台灣最高法院周三撤銷其死刑判決發回更審；梁男涉犯遺棄屍體罪及性侵另一女子未遂，各判囚兩年及兩年10月確定。

堅稱意外奪命

梁男殺害鍾女後警方介入調查，查出梁男案發前一個月在同一地點附近試圖擄走另一名女大學生，當時因對方尖叫抵抗而事敗。一審和二審法官認為他再犯機率高，強姦殺人屬嚴重罪行，橋頭地院以強制性交未遂等罪，判處死刑、褫奪公權終身。惟梁男庭審時堅稱奪命純屬意外，梁父則表示兒子被關押期間同意「以命償命」。最高法院審理後認定，二審對於梁男是否計劃殺人，判決理由與事實認定矛盾，此部分攸關量處死刑是否符合情節最重大部分，有調查及釐清的必要；且梁男是否可透過矯治教化，降低再犯風險可能，也有進一步調查的必要，因此撤銷強制性交殺人罪部分，發回更審。