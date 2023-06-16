建牆收窄觀景區 國家公園招怨

【本報綜合報道】內地有旅遊博主發現，雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台附近的214國道旁修建圍牆，遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能夠交門票後，前往景區的觀景平台遊覽。該國道途經的飛來寺觀景平台也有類似情況。