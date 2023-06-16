僅路經景區 司機被收77元

【本報綜合報道】內地近日有旅遊博主稱沿S307省道自駕，經過四川省瀘沽湖景區時被工作人員攔下，要求即使不打算在景區遊玩，都須先繳納70元人民幣（約77港元）門票費。博主一小時內通過景區，給工作人員發送定位後退款，質疑「預收費」不合理。

倘定位證明沒遊玩 始獲退款 該旅遊博主表示，在門票站收費處告訴工作人員要去永寧鎮，對方指永寧鎮屬於瀘沽湖景區。博主查看地圖發現該鎮離瀘沽湖湖泊直線距離較遠，認為不屬於景區，又強調不進入景區遊玩，擬赴的村莊也不經過北端的門票站。博主和工作人員商議抵達約定地點後發送位置共享，證明沒有在景區停留遊玩，對方把押金退還給他。

瀘沽湖管理委員會工作人員周二回應指，該費用是為了區分過路司機和遊客，以免部分遊客逃票；強調不是收過路費，若確實只是路過，過境後將歸還押金。此前有遊客以過路為名免費進入景區遊玩，對景區造成困擾，因此當地推行過境辦理程序，在瀘沽湖東側環湖路線的南北兩端設置門票站，統一收取門票或押金以防逃票。