逾億身家墮亡男生 疑與同性友人假結婚

台灣台中市賴姓男高中生上月剛繼承父親5億元新台幣（約1.25億港元）財產，並與夏姓男子登記結婚，兩小時後離奇墮樓身亡。台媒前天揭發，涉事大廈不僅10樓正是夏男住處，就連8樓也是夏男父親女友兒子所住，同時賴男及夏男過往甚少聯繫，不似閃婚同性情侶，全案依然疑點重重。

根據上周出爐驗屍報告，賴男左後背部有鈍挫傷、左側多處骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血，體內並未驗出酒精及常見1,000多種毒物，死因符合高處墮樓。賴男母親委任律師許哲維質疑，從賴男內臟出血量及四肢無防禦傷等情況來看，他們無法相信死者是從高處墮樓，估計賴男死後才被人從較低樓層掉下。

由於此案轟動全台，外界連日猜測案發真正地點，甚至質疑賴男並非在10樓遇害，而是在其他較低樓層，甚至是傳聞夏家可自由出入的8樓慘遭毒手。經調查，台媒前天指出涉事大廈3樓有人居住，與夏家並無關連，因此可以排除該層是賴男自殺或被殺地點。

「親家」被指可自由出入8樓 相反，8樓目前正由夏男父親女友的兒子居住，戶主聲稱案發當天自己並不在家，一直與夏男沒有往來，而對方亦沒有鎖匙，因此不可能進入單位作出「不正常」行為。然而，台媒發現夏家及女友一家曾多次在8樓碰面，質疑夏家根本能夠自由出入8樓。

另有台媒前天報道，台灣檢警曾扣查賴男與夏男手機及電腦搜證，卻發現兩人認識不到一年，雙方透過網上聯繫也不像一般情侶使用帶有情意文字或貼圖等互動，更無一同出場節慶場合及活動合照。經對比兩人生活痕迹等，賴男與夏男不似一對閃婚同性愛侶。

至於賴母則稱，兒子平時會與她分享感情及日常生活事情，期間只見過夏男兩次，一次是喪禮，另一次是向夏男父親討回土地權狀，兒子當時未曾向她提及與夏男之間關係。負責案件專案小組則稱，夏男只是隨機找來路人見證婚事，沒有結婚真意，卻辦理結婚登記，假如屬於假結婚，導致公務人員陷於錯誤而登載不實，將依偽造文書罪起訴夏男，該段婚姻會視為無效，即代表夏男無法繼承相關遺產。

針對此案，許哲維已申請28項證據調查，檢察官卻律定周二是「遞狀截止日」，即使之後再有新證據或新發現也不能再遞狀。台中地檢署其後澄清，檢察官十分積極且重視此案，提出上述期限只是希望加快偵辦案件，日後若有新證據當然能夠提出。本報綜合報道