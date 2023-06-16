湖南男旅客 澡堂遭愛滋患者猥褻

【本報綜合報道】湖南省長沙市徐先生在洗浴中心遭陌生男子猥褻，二人在警方調解下達成和解。惟相隔一天，警方告知徐先生該名男子患有愛滋病，徐先生立即前往醫院檢查但未驗出。醫生指愛滋病有潛伏期，叫事主注意身體狀況，隨時檢查。

拉開布簾褻下體 徐先生上周五前往長沙市旅遊，原定周一離開；上周六凌晨前往當地一間洗浴中心休養，「感覺有人吹我的下體，就醒了」。事發後涉事男子逃跑，他沒有力氣追出去。同日上午徐先生到前台翻看閉路電視畫面，發現該男子拿手機走到洗浴中心休息區，拉開徐先生所在的間隔布簾後走進去。徐先生隨即報警，警方下午找到涉事男子並依法拘留，對方賠償1,200元人民幣（約1,312港元）和解。徐先生因沒那麼多時間停留當地處理而決定接受，但批評洗浴中心不負責任，至今沒有具體說法。

洗浴中心表示，事件交由警方處理調查，中心也有專人與當事人對接協商；又稱日常有人巡視，但不能夠保證每位客人都正常。河南澤槿律師事務所主任付建表示，內地刑法對於成年男性對成年男性實施性侵害未造成嚴重後果，並無相關的罪名和懲罰措施。惟受害人可以侵犯身體權或人格權為由，要求對方承擔民事侵權責任。涉事男子如明知自己有愛滋病，故意把病毒傳染他人，可能涉嫌故意傷害罪。