民眾黨支持度超藍營 台三黨鼎足

【本報綜合報道】台灣民意基金會昨日公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，民進黨支持度24.6%、民眾黨22.2%、國民黨20.4%。該基金會董事長游盈隆說，藍綠兩黨支持度下挫，民眾黨第5度超越國民黨，台灣政黨政治形成「三黨鼎足」。

本次調查的訪問時間是周一至周二，對象是以全台為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1,080人。游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的迹象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而「三黨鼎足」，將為2024總統與立委選舉投下「超級震撼彈」；加上民進黨過去3年半流失超過300萬選民支持，國民黨也流失近300萬選民，屬於嚴重警號。

藍營被指內亂頻仍 對於國民黨支持率低，游認為內亂是主因，他指總統提名爭議激烈，鴻海集團始創人郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析；加上黨提名總統參選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現「換侯」（新北市市長侯友宜）聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。