女生受虐自殺亡 男友判囚賠80萬

陳姓死者

【本報綜合報道】北京大學法學院女學生陳××（前稱包麗）懷疑遭男友牟林翰嫌棄非處子之身，4年前服藥自殺身亡。北京市海淀區人民檢察院前年2月20日以虐待罪向牟男提起公訴。昨日案件一審宣判，牟男被判有期徒刑3年兩個月，賠償附帶民事訴訟原告人、陳女之母蔡××各項經濟損失73萬多元人民幣（約80萬港元）。

嫌棄女友生前非處子 牟男2018年與陳女交往，繼而同居，兩人曾經與雙方家長見面。2019年1月起，牟男因糾結陳女以往性經歷一事，心生不滿，多次追問其性經歷細節並發生爭吵，高頻次、長時間、持續性辱罵陳女，又表達過讓她通過墮胎等方式以換取其心理平衡等過激言詞。同年6月和8月，陳女與牟男爭吵後分別割脈和吞藥被救回。同年10月9日，陳女與牟男爭吵後獨自到某公館開房，並服用網購的藥物自殺，當晚被男方發現並送院。2020年4月11日，陳女經救治無效死亡，經鑑定死因為口服藥物中毒導致呼吸循環衰竭死亡。同年6月9日，牟男被公安機關抓獲歸案。

法院審理認為，從牟男與陳女互見家長、同居以及雙方經濟往來支出等情況，反映出客觀上二人具備較穩定的共同生活事實，應該認定為虐待罪中的家庭成員關係。牟男對陳女辱罵的言語內容、頻次、時長、持續性以及所造成的後果，令其辱罵行為構成虐待罪中的虐待行為。牟男反覆實施辱罵更是導致陳女自殺的決定性因素，因此與她自殺身亡具有刑法上的因果關係。法院認為牟男虐待陳女且致使其死亡，已經構成虐待罪。對於蔡××提出的附帶民事訴訟，法院根據醫療費的實際發生情況，以及殯葬費的計算標準作出相應判決。

牟林翰