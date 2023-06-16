入營減磅 百多公斤網紅猝亡

父認女兒收錢拍片 多部門介入調查 為了減去100公斤體重，一名來自河南省信陽市年輕女網紅上月前往陝西省華陰市訓練營減肥，兩天之後離世。死者父親周二受訪時承認，女兒收取涉事訓練營工資拍攝短片，已經與對方協商解決事件，感謝網民關心。華陰市政府相關部門表示，多部門已介入調查及展開善後處置工作，涉事訓練營本年3月已辦理營業執照。

過程吸1.2萬名粉絲 網名「翠花要逆襲」周姓女網紅去年體重達到156公斤，由同年9月起參加某個訓練營，目標是減去100公斤，自此不時上載短片，期望一眾網民能夠見證其減肥過程，累積近1.2萬名粉絲。由此時開始，她正式踏上減肥之路，不時前往多地參與不同訓練營。

在減肥過程中，周女曾經前往廣東省東莞市及陝西省西安市訓練營，體重一度減至125公斤左右。有知情人士透露，周女最初需要交費入營，隨後獲其他訓練營免去費用，甚至獲發人工負責拍減肥短片，「相當於給訓練營做宣傳」。除了參與白天訓練，周女晚上亦會網上直播，在粉絲面前加操，即使回到家中，也被教練要求多拍一些訓練短片。

父與營方協商解決 內媒前天報道，周女上月25日來到華陰，參與由青健健身俱樂部主辦訓練營。有知情人士表示，周女翌日曾在微信朋友圈稱自己感到有些不適，詎料同月27日得悉其離世消息。他指一般訓練營教練時刻都會監察受訓者心率，一旦發現有異就會送院檢查。

至於周女父親周二受訪時證實，他上月27日的確收到訓練營工作人員電話，知悉女兒當天已經去世消息。他稱女兒「到這個訓練營是拍視頻，訓練營給她開工資」，現已與對方協商解決。對於一眾網民關心其女逝世，他只表示感謝。

縱使周女已經離開人世，其「翠花要逆襲」帳戶周二發布兩段新訊息，其中一段內容提到促請網民停止製造輿論壓力，事情已經過去，不能再次受到傷害，餘下一段內容強調周女死亡一事與某個訓練營無關，希望大眾不要網暴任何訓練營。

市監局證經營手續合法 陝西省華陰市市場監督管理局表示，當局曾上門查驗涉事訓練營營業執照，確認其在事發時經營手續合法，執照為2023年3月辦理。針對周女死亡原因、訓練營是否存在過度、不當訓練等問題，相關部門正進一步調查。本報綜合報道