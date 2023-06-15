鼓吹武統台灣 美國引華入甕

美國主導的國際輿論，一直鼓吹北京會盡早武統台灣。許多估計與預測都是無中生有，說北京有預案，卻無任何令人信服的證據。

對付台灣的突變，北京當然應該有不同的應對方案，且也應隨形勢變化經常調整，這是應有的安排，並不特別，也不足以證明北京有既定的攻台時間表。這樣的鼓吹，作用首先是製造台海政治緊張，美國再聯同附庸國在附近軍事演習，派遣軍艦戰機挑釁北京，更是火上加油，把國際輿論拉到聚焦台海，傾聽美國顛三倒四的政治謊言，製造北京軍事脅迫的假象，也便於在海峽兩岸社會裏製造恐慌，製造仇恨，有利美國等介入，在大陸及台灣內部媒體上營造兩岸不免於戰爭的信念，北京會不顧一切為統一而武統的言論，阻礙、壓抑任何使兩岸和平談判的主張，盡可能斷絕兩岸朝和平統一發展的可能性。

阻止兩岸和平統一 台海緊張也有利美國資金炒作，在港、台與內地的股市匯市期市謀利，亦有助大中華資金流入日本，使中美外交政策在東亞金融市場形成榮辱對立的市場形勢，在經濟與金融方面產生對北京台灣政策的壓力。

若國際及台灣認同北京會在幾年內進行武統，一是有利民進黨大選，掀起反中情緒。二是美、日為首可藉此急速援助台灣民進黨等台獨勢力，特別是訓練親美反中的特種部隊，建設重重防禦體系，既可加強軍備，強化台灣與國際對北京武統的恐懼與不滿，同時暗中打造民進黨台獨勢力在軍中和民間的武裝力量，控制台灣政權。三是趁機把台灣納入美國在東亞圍堵中國的戰線，與日本、南韓、琉球、關島的美軍基地結合起來，在東亞豎起攻防並重的軍事體系。四是與民進黨政權合作，整頓台灣主要的IT產業，特別是半導體生產鏈，使之與大陸脫鈎，歸入美國正在構建的美英日韓台的全球壟斷體系，落實新冷戰的部署。

美國宣揚中國武統並不是希望中國盡快武統，而是借武統威脅作準備，一如美國在烏克蘭2014年開始布局，待部署完成便刺激北京，讓北京不得不如俄羅斯那樣真的動武，那時美國便可在中國土地上把台灣變成烏克蘭，把中國視作俄羅斯那樣把弄。

對付美國鼓吹武統，中國不能靠惠台政策，而需要更具政治智慧、歷史視野的對策。

研究所所長 陳文鴻