6月和聖誕節毫無關連，但英國東約克郡一個小鎮目前仍保留一棵聖誕樹，樹上甚至還掛着燈飾，不過曾經綠色的針葉現在已變成棕色。聖誕樹原先計劃本年1月移走，詎料卻因住着一隻林鴿而擱置。鎮議會表示，法律規定，故意拿走、損壞任何野生鳥類的巢穴是違法的，所以也拿林鴿「無晒符」。