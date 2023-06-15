高考寫作用甲骨文 老師點評：難取分

女生李右溪就讀甲骨文專業，畢業後成為知名博主，她近日發起挑戰，嘗試用甲骨文寫高考作文題《故事是有力量的》。她最後用240字（加上標點符號），講述甲骨文出土讓中國歷史上有文字記載的最早女政治家、軍事家婦好的事迹重現人間的故事。李右溪表示，覺得甲骨文和作文題目很相符，因為甲骨文記錄最早的中國故事，於是將兩者結合。她因有靈感，所以動筆比較順利。她指文章的語法不太符合甲骨文的習慣，只是為了方便讀者看懂而用白話文語法。