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金球獎主辦單位 解散停運
美國「金球獎」主辦單位、荷里活外國記者協會（HFPA）周一宣布解散及停止運作，並把獎項相關資產售予兩間娛樂製作公司，繼續管理頒獎典禮轉播事宜。HFPA近年陷入向名人及電影製片商索賄、成員發表性別歧視及種族主義言論、沒聘用黑人記者等風波，部分電視台去年放棄轉播金球獎頒獎典禮。（綜合報道）
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