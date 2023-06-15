金球獎主辦單位 解散停運

美國「金球獎」主辦單位、荷里活外國記者協會（HFPA）周一宣布解散及停止運作，並把獎項相關資產售予兩間娛樂製作公司，繼續管理頒獎典禮轉播事宜。HFPA近年陷入向名人及電影製片商索賄、成員發表性別歧視及種族主義言論、沒聘用黑人記者等風波，部分電視台去年放棄轉播金球獎頒獎典禮。（綜合報道）