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議員稱遭華恐嚇 加警介入
加拿大保守黨國會議員莊文浩早前聲稱，他身在香港家人受到中國恐嚇。加拿大皇家騎警局長杜赫姆前天出席國會委員會會議時表示已接觸莊文浩，就此展開調查，同時協助選舉部門官員，調查國家過去兩場聯邦選舉有否受到中方干預。加方上月曾因莊文浩事件，與中國互相採取反制措施，導致兩國關係轉差。（綜合報道）
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