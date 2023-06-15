日射擊場槍殺兩同袍 18歲自衞隊員被捕

日本一名18歲自衞隊候補生昨天在陸上自衞隊岐阜市日野基本射擊場接受實彈射擊訓練時，突然向在場人員開槍，造成3人受傷，其中兩人後來傷重死亡。他一度因涉嫌謀殺未遂被捕，到案後坦承當時有殺人意圖，目標正是一名52歲教官。

多名自衞隊成員昨天早上9時左右開始新兵實彈射擊訓練，不久後發生開槍事件。疑犯當時手持自動步槍，首先槍傷一名男自衞官，之後繼續施襲。案發後，大批警車及救護車抵達現場。警員迅速封鎖射擊場附近路口，醫護人員送走3名傷者。

陸自幕僚長稱設調查委員會 3名中槍人士分別是一名52歲男性教官及兩名20多歲男性，均屬自衞隊人員，其中教官及另外一人離世，餘下一名傷者目前情況嚴重。有居民稱，他早上見到大批自衞隊人員前往射擊場，有人互相擁抱哭泣，又指自己已在當地居住10多年來，對於首次發生槍擊事件感到震驚。

陸上自衞隊幕僚長森下泰臣同日下午出席記者會，他表示已成立調查委員會跟進事件，防範此類事件再次發生。另有自衞隊發言人稱，疑犯一共開了8槍。據報，開槍疑犯今年4月獲編入屯駐名古屋市的第35普通科聯隊，已被移交警方調查。

日野基本射擊場位於岐阜縣岐阜市日之南，由陸上自衞隊第10師團管理。訓練場是室內設施，主要供第10師團成員訓練自動步槍及手槍射擊。日本1984年2月27日亦發生同類事件，山口市團駐地一名21歲士兵接受實彈訓練期間，使用自動步槍射傷4名同袍，其中一名傷者翌日宣告不治。

根據日本警察廳數據顯示，全國去年一共發生4宗致命槍擊事件，其中一名死者正是前首相安倍晉三；涉嫌殺害安倍、疑犯山上徹也曾是海上自衞隊員。本報綜合報道