兩岸國際

歐盟計劃制裁科索沃

對於科索沃總理庫爾蒂前天提出與塞爾維亞緩解緊張局勢計劃，歐洲傳媒昨報道，歐盟認為有關計劃不足夠，故準備制裁科索沃。庫爾蒂同意在科索沃北部塞族地區舉行新地方選舉，削減特別警察，卻無提及設立塞族自治城市協會。（綜合報道）
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