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越南斷電獲中國援手
越南自4月起迎來高溫，導致水力發電困難，民眾用電需求同時增加，釀成限電斷電困境。多間傳媒近日報道，當地計劃實施分區斷電或在用電高峰時段限電等措施，恐怕會影響生產。越南政府上月曾與中國簽訂購電協議，是中國時隔7年後再向越南輸送電力。（綜合報道）
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