6月15日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月15日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
變性人白宮半裸捱轟
美國白宮上周六舉辦性小眾驕傲月活動，網傳一名獲邀變性模特兒蒙托亞當天在南廊外與多人半裸跳舞拍片。白宮發言人巴埃爾回應時指，蒙托亞的行為不能接受，也對在場數百名賓客不公平，不會再邀請相關人士參加白宮活動。蒙托亞反駁保守派試圖利用影片攻擊性小眾群體。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230615-0615_00180_027/變性人白宮半裸捱轟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc