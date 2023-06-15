美國白宮上周六舉辦性小眾驕傲月活動，網傳一名獲邀變性模特兒蒙托亞當天在南廊外與多人半裸跳舞拍片。白宮發言人巴埃爾回應時指，蒙托亞的行為不能接受，也對在場數百名賓客不公平，不會再邀請相關人士參加白宮活動。蒙托亞反駁保守派試圖利用影片攻擊性小眾群體。（綜合報道）