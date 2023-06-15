華代表：烏危機終靠談判結束

李輝

【本報綜合報道】中國政府歐亞事務特別代表李輝上月前赴烏克蘭、波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。他日前撰文指此行交流中，各方對當前危機升級及外溢風險流露擔憂情緒，衝突地區核設施安全引發高度關注。他強調衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平希望。

李輝稱，此行目的是勸和促談，訪問期間圍繞政治解決烏克蘭危機，跟烏克蘭總統澤連斯基、外長庫列巴、俄羅斯外長拉夫羅夫及歐洲各國多人深入交換看法。各方讚賞並積極評價中方為恢復和平、政治解決烏克蘭危機所作努力，期待中方發揮更大作用。他指衝突地區一旦發生核事故，沒有哪個國家能獨善其身，而這場危機引發糧食安全、能源安全及跨境基礎設施安全等風險仍持續發酵。

另李輝指不應任由衝突延宕下去，更不要火上澆油，導致局部衝突演變為大規模戰爭，甚至核戰爭。他認為各方坐下來談判、談出成果可能還面臨很多困難，重要是推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累及創造條件。他重申中國在烏克蘭問題上沒有私利，始終認為既要勸和促談盡快停戰，更要推動構建可持續的歐洲安全架構，致力於長治久安。