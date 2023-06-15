烏稱收復逾百平方公里土地

【本報綜合報道】烏克蘭副國防部長馬利亞爾前天表示，烏軍過去24小時已在扎波羅熱州及頓涅茨克州地區推進500至1,000米，同時解放3平方公里土地。消息指，俄軍第35集團軍參謀長戈里亞喬夫（Sergei Goryachev）少將在扎波羅熱州前線遭受烏軍導彈攻擊戰死。

傳俄集團軍參謀長陣亡 馬利亞爾指，烏軍在巴赫木特東北及南面，分別推進250米及200米。烏克蘭總參謀部發言人科瓦廖夫表示，自反攻行動開始以來，一共解放逾100平方公里土地。俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津同意，烏軍或已奪回超過100平方公里土地。

至於烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內最近向美國參謀長聯席會議主席米利講述最新戰況，他指烏克蘭東部及南部繼續激戰，烏軍取得部分成果及繼續推進，需加強防空、炮兵及反炮兵作戰能力。

另外，烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科前天亦首次證實，烏方已向澳洲詢問數十架退役F/A-18大黃蜂戰機狀態，正着眼可能轉讓問題，藉此加強烏軍空中力量。英國智庫國際戰略研究所刊物《軍事平衡》估計，烏克蘭目前擁有82架戰鬥機及攻擊機。