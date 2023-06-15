特朗普：重返白宮必查拜登

藏密件案應訊 拒認37罪准無條件保釋 美國前總統特朗普前天親赴佛羅里達州邁阿密聯邦法院，就涉嫌不當處理機密文件一案應訊，期間否認全部37宗控罪，獲法官批准無條件保釋。他重申自己一旦再次入主白宮就會任命一名特別檢察官，追捕國家史上最腐敗總統拜登及對方「整個犯罪家族」。

特朗普當天身穿深藍色西裝、白色襯衫及打上紅色領帶，連同案中另一被告、親信瑙塔於下午2時前左右，在一片「我們愛特朗普」歡呼聲中一同步入法院。他與其他案件被告一樣需要打指紋，獲豁免拍大頭照，理由是該名前總統實在太過出名，根本不需要額外照片。

至下午2時55分左右，法官古德曼（Jonathan Goodman）終於到場開始訴訟程序，其中一個主要目的，是給予被告認罪機會，另一個是設下保釋金條件。由於特朗普拒絕認罪，控、辯雙方及法官開始商討保釋條件，包括不可與瑙塔討論案情等。經多番討論，特朗普在不需要任何保釋金情況下得到保釋。

飛往新澤西州展開拉票 當完成手續後，特朗普離開法院，前往市內一間著名古巴餐廳。適逢昨天正是該名前總統77歲生日，眾人在餐廳提前高唱生日歌。他不忘與一眾支持者拍照留念，同時批評拜登：「我們擁有一個失控政府。」有知情人士指出，當地古巴社區時常受到政治迫害，該餐廳正是古巴社區聚腳點。

然而，特朗普未有返回名下邁阿密高爾夫球度假村，而是直接飛往旗下另一位於新澤西州貝德明斯特高爾夫球度假村，展開新一輪拉票活動。特朗普形容自己被控一事是國家史上最邪惡及極其惡劣濫權事件，重申一旦在明年總統選舉勝出就會調查拜登，同時會徹底消滅深層政府。

多名法律教授受訪時推測，特朗普律師團隊或會透過3種方式拖慢審訊，分別是聲稱無刑事犯罪、宣稱遭受不公平針對及試圖推翻關鍵證據。惟維珍尼亞州里士滿大學法律教授托拜厄斯（Carl Tobias）估計，特朗普律師團隊若使用第一種方式恐怕難以獲得有利裁決，第二種方式亦恐怕難以走遠，理由是前副總統彭斯及拜登等人的確曾因藏有文件而未被起訴，不過眾人均樂意交還文件，相反特朗普拒絕之餘，也做了很多不負責任事情。

官司纏身 支持度仍領先 縱使特朗普目前官司纏身，他在共和黨內支持度未見受到太大影響。美國一間諮詢公司前天發布最新民調顯示，近六成共和黨人會在黨內總統初選支持特朗普，較上周甚至上升約4個百分點，大幅拋離主要對手、佛州州長德桑蒂斯。本報綜合報道