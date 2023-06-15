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吳釗燮訪捷克 晤參議院議長
台灣外交部長吳釗燮展開歐洲訪問行程，周二到訪捷克首都布拉格，與該國參議院議長維施特奇爾會面，周三將在智庫歐洲價值安全政策中心主辦的安全會議發表演講。英媒引述消息人士指，吳釗燮預料也將訪問位於比利時布魯塞爾的歐盟總部。（綜合報道）
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