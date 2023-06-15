印度擬購無人機 美方促加快

印度總理莫迪訪問美國前夕，拜登政府正敦促印度減少繁文縟節，加快採購MQ9B海上衞士無人機。不過，有美國政府高官表示，購買無人機的決定權由印度掌握，而不是在美方手上。知情人士稱，印度國防部截至上周仍未決定無人機購買數量。（綜合報道）