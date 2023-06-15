印尼宣布東盟10國軍演 柬埔寨稱未同意

馮批森發聲明指，儘管印尼軍方負責人提出作為東盟輪值主席國的想法，但柬埔寨和其他幾個國家尚未回應。上周在印尼峇里島舉行的第20屆東盟總司令會議發表聯合聲明，也未提到東盟在南海聯合軍事演習。柬埔寨軍方已成立工作組研究上述提議，國防部將作最終決定。柬埔寨國防部發言人春速傑上周五也聲稱，除印尼外，其餘東盟成員國都未回應聯合軍事演習。