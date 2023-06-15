印尼宣布東盟10國軍演 柬埔寨稱未同意
【本報綜合報道】東盟輪值主席國印尼國軍總司令馬爾戈諾上周四宣布，東盟10國今年9月將首次在南海舉行聯合軍事演習。成員國柬埔寨皇家武裝部隊總司令馮批森（Vong Pisen）表明，該國尚未同意舉行演習。
馮批森發聲明指，儘管印尼軍方負責人提出作為東盟輪值主席國的想法，但柬埔寨和其他幾個國家尚未回應。上周在印尼峇里島舉行的第20屆東盟總司令會議發表聯合聲明，也未提到東盟在南海聯合軍事演習。柬埔寨軍方已成立工作組研究上述提議，國防部將作最終決定。柬埔寨國防部發言人春速傑上周五也聲稱，除印尼外，其餘東盟成員國都未回應聯合軍事演習。
演習或損與華關係
分析認為，東盟軍事演習可能會損害與中國的關係，並加劇南海緊張局勢。柬埔寨拒絕參加演習，會讓國際社會質疑它偏袒中國。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇周一表示，他不知道東盟演習具體情況，中方認為國家間的防務和安全合作需要對地區和平與穩定起到傳導作用，它們不應升級緊張局勢或破壞國家間信任，更不應針對任何第三方。
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