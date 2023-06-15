中國巴勒斯坦增戰略合作

【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨日在北京人民大會堂，與訪華的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談，會後宣布中巴建立戰略夥伴關係，中方同時就巴勒斯坦問題提出3點主張。

秦剛晤巴人外長 習近平表示，中巴是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴。中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。中方願同巴方加強協調合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

對於現時巴勒斯坦問題，習近平提出3點主張，第一是建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國；其次是巴勒斯坦經濟民生需求應得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶；堅持和談正確方向。

較早前，國務委員兼外長秦剛周二在北京會見陪同阿巴斯訪華的巴勒斯坦外長馬立基。秦剛指中東形勢正在發生深刻變化，加強戰略自主、增進團結合作是人心所向、大勢所趨。馬立基表示，中國是值得信賴、可以依靠的好朋友。巴方感謝中方始終堅定支持巴勒斯坦正義事業，在政治、發展領域為巴方提供重要支持。