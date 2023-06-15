與秦剛通話後拍板 布林肯日內訪華

中國國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯周三通電話，強調美方應停止干涉中國內政和損害中方主權安全發展利益，並希望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩。布林肯則表示，華府將繼續透過外交接觸向北京提出關注事項。秦剛和布林肯通電話後，中國外交部稍後確認布林肯將於下周日至下周一訪問北京。

台灣問題 秦剛促美停干涉內政 秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循中央提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。他亦就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

秦剛在通話中強調，美方應予以尊重，停止干涉中國內政、停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，希望美方採取實際行動落實兩國元首峇里會晤的重要共識及美方有關承諾，與中方相向而行，有效管控分歧，促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

布林肯將與中方 談保溝通渠道 美國國務院指布林肯與秦剛討論了保持溝通渠道開放對負責任地管控中美關係避免誤判和衝突的重要，同時商討了一系列雙邊和全球議題。布林肯表明美國會持續透過外交接觸，提出關注領域和潛在合作領域。

雙方通電話後，美國國務院昨宣布，布林肯將於本周五至下周三期間起行，分別出訪北京及倫敦。

訪華期間，布林肯將與中方高級官員會面，討論維持兩國開放溝通渠道的重要，以負責任管理兩國關係。他亦會提出雙邊關注事項、全球及地區問題，並就共同的跨國挑戰探討合作。中國外交部表示，布林肯將於下周日起訪華。

美國軍方於今年2月擊落闖入美國領空的中國間諜氣球後，中美關係急轉直下，布林肯當時宣布押後訪華行程。隨着中美雙方確認布林肯訪華，他將是美國5年來首位訪華的國務卿，亦是拜登政府上台後訪問中國的最高層級官員。

美機飛近華東 列根號疑入南海 中美關係波譎雲詭之際，美國空軍一架RC135U偵察機周三上午再次進入東海防空識別區，南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）指RC135U抵近華東至山東半島沿岸偵察，飛行軌迹與其周一偵察路線相似，或代表它再次接近中國大陸領海基線大約30海里。

與此同時，根據SCSPI監測美國海軍核動力航母列根號艦載的C2A灰狗式運輸機飛行軌迹，C2A周三中午時段在台灣和菲律賓之間的巴士海峽徘徊，估計列根號正在穿越巴士海峽進入南海。列根號周一在菲律賓海執行任務，美國海軍周二發布照片顯示，一架F/A-18E超級大黃蜂戰機掛載6枚AIM120先進中程空對空導彈和2枚AIM9響尾蛇短程空對空導彈，執行艦載空襲和打擊部隊護航任務，以及艦艇、戰鬥群和情報收集行動。本報綜合報道