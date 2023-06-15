天津男婚變 煙花炮仗炸小區3死

【本報綜合報道】天津市周二發生爆炸，造成3人死亡，多人受輕傷。警方事後逮捕一名男子，涉嫌利用煙花炮仗作案。案件調查、傷者醫治和善後處置等工作，目前正在進行中。社區方面透露，疑犯和其妻子分住於發生爆炸的兩個小區，事件或因二人離婚導致。

居民憂變危房

有涉事小區居民疑在網上發文稱，事發時聽到疑似爆炸聲，擔心房屋很有可能成為危房。網傳涉事大廈內部畫面可見，有居民家中被爆炸波及，走廊以及消防通道被瓦礫堵死。另有居民指出，由於該小區外經常有攤檔擺賣霸佔道路，令消防車和救護車無法進入，居民等待消防部門救援。小區物業工作人員周二對內媒表示，發生爆炸的小區居民已撤離，具體情況待官方通知。