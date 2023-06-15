天津男婚變 煙花炮仗炸小區3死
【本報綜合報道】天津市周二發生爆炸，造成3人死亡，多人受輕傷。警方事後逮捕一名男子，涉嫌利用煙花炮仗作案。案件調查、傷者醫治和善後處置等工作，目前正在進行中。社區方面透露，疑犯和其妻子分住於發生爆炸的兩個小區，事件或因二人離婚導致。
天津市公安局河東分局昨日發通報稱，爆炸發生於周二晚上約8時10分，現場為天津市河東區東新街道遠翠中里13號樓5門301室、鳳岐里6號樓2門603室。事件除造成上述多人傷亡，部分房屋亦受損。事故發生後，公安、應急、消防、衞健等部門立即趕赴現場救援和協助人員疏散。事發後，46歲馬姓男疑犯已被抓獲，經公安機關偵查，確認他利用煙花炮仗作案。
居民憂變危房
有涉事小區居民疑在網上發文稱，事發時聽到疑似爆炸聲，擔心房屋很有可能成為危房。網傳涉事大廈內部畫面可見，有居民家中被爆炸波及，走廊以及消防通道被瓦礫堵死。另有居民指出，由於該小區外經常有攤檔擺賣霸佔道路，令消防車和救護車無法進入，居民等待消防部門救援。小區物業工作人員周二對內媒表示，發生爆炸的小區居民已撤離，具體情況待官方通知。
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